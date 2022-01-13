«Реал» в дополнительное время одолел «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании

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Мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче Суперкубка Испании по футболу.
«Реал» в дополнительное время одолел «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании
  • AP
  • © Hassan Ammar

Встреча прошла в саудовском Эр-Рияде и завершилась со счётом 3:2.

В основное время команды не смогли выявить победителя. На голы Винисиуса Жуниора (25') и Карима Бензема (72') каталонцы ответили точными ударами Люка де Йонга (41') и Ансу Фати (83'). В дополнительное же мадридцам принес победу выстрел Федерико Вальверде на 98-й минуте.

В финале подопечные Карло Анчелотти сыграют либо с мадридским «Атлетико», либо с «Атлетиком» из Бильбао, матч между которыми состоится 13 января.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос хочет завершить карьеру в «Реале» в 2023 году.

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