Кроос хочет завершить карьеру в «Реале» в 2023 году

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, когда завершит спортивную карьеру.

«Я специально продлил контракт до 2023 года. Когда соглашение закончится, мне будет 33 года. Хороший возраст, чтобы подумать о будущем», — цитирует Крооса Kicker.

При этом он отметил, что может продлить контракт с клубом, если он будет соответствовать уровню «Реала». Также немаловажным для него является желание играть.

Напомним, что Кроос стал игроком королевского клуба в 2014 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах «Реала» во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Анчелотти заявил, что у Модрича пожизненный контракт с «Реалом».