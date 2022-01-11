Кроос хочет завершить карьеру в «Реале» в 2023 году
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«Я специально продлил контракт до 2023 года. Когда соглашение закончится, мне будет 33 года. Хороший возраст, чтобы подумать о будущем», — цитирует Крооса Kicker.
При этом он отметил, что может продлить контракт с клубом, если он будет соответствовать уровню «Реала». Также немаловажным для него является желание играть.
Напомним, что Кроос стал игроком королевского клуба в 2014 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах «Реала» во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее Анчелотти заявил, что у Модрича пожизненный контракт с «Реалом».