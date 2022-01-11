Анчелотти: у Модрича пожизненный контракт с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал продление контракта Луки Модрича с клубом.

«Модрич ещё не поставил подпись под новым соглашением. Но можно сказать, что у него пожизненный контракт с «Реалом», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Модрич сыграл в испанской Примере 14 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи.

Напомним, что 36-летний хорват выступает за королевский клуб с 2012 года. Новое соглашение Модрича и «Реала» будет рассчитано до 2023 года.

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