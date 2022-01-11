Источник: Николич не возглавит ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич не возглавит столичный ЦСКА.

По информации Sportklub.rs, переговоры между клубом и тренером зашли в тупик. Отмечается, что у Николича низкие шансы возглавить команду.

Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020-го по октябрь 2021-го и привёл железнодорожников к победе в Кубке России по футболу. Вместо него на пост был назначен Маркус Гисдоль.

В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий.

Ранее Газизов опроверг новости о том, что «Локомотив» обращался к «Уфе» по поводу Агаларова.