Сёмин — об уходе Зе Луиша: куда катится «Локомотив» с такой политикой

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход из клуба нападающего Зе Луиша.
Сёмин — об уходе Зе Луиша: куда катится «Локомотив» с такой политикой
  • Gettyimages.ru

«Куда катится «Локомотив» с такой политикой? Не комментирую. Прокомментируйте вы. Зе Луиш играет? Нет. Я его не вижу. Нужно обязательно задать вопрос тем, кто его убрал», — цитирует Сёмина  «Спорт-Экспресс».

13 января «Локомотив» прекратил сотрудничество с 30-летним нападающим команды Зе Луишем. В текущем сезоне футболист провёл три матча за железнодорожников, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес спас футболиста, у которого во время матча остановилось сердце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить