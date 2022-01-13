Сёмин — об уходе Зе Луиша: куда катится «Локомотив» с такой политикой

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход из клуба нападающего Зе Луиша.

«Куда катится «Локомотив» с такой политикой? Не комментирую. Прокомментируйте вы. Зе Луиш играет? Нет. Я его не вижу. Нужно обязательно задать вопрос тем, кто его убрал», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

13 января «Локомотив» прекратил сотрудничество с 30-летним нападающим команды Зе Луишем. В текущем сезоне футболист провёл три матча за железнодорожников, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес спас футболиста, у которого во время матча остановилось сердце.