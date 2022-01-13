Роднина оценила короткие программы российских пар на ЧЕ

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила выступление российских пар на чемпионате Европы 2022 года.

«Конечно, там нет основных конкурентов — российские фигуристы соревновались между собой. Самое главное, они показали стабильность — были выполнены все элементы, справились со всей сложностью», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, установив мировой рекорд и получив за свой прокат от судей 82,36 балла. Второе и третье места занимают также российские дуэты Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Ранее американский журналист заявил, что программы Валиевой не соответствуют уровню её таланта.