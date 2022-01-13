Американский журналист: программы Валиевой не соответствуют уровню её таланта

Американский журналист Дэвид Лиз оценил программы Камилы Валиевой перед стартом на чемпионате Европы 2022 года.

«Валиева — фаворитка в этом сезоне. Она прыгает четверные на большой высоте и далеко пролетает. Но последние программы Валиевой не соответствуют уровню её таланта», — цитирует Дэвида Лиза Lenta.

Он добавил, что российская фигуристка выглядела великолепно, когда выиграла юниорский чемпионат мира.

Напомним, что Валиева победила на чемпионате России и является первым номером национальной команды. В сезоне она установила три мировых рекорда.

В составе сборной России на чемпионате Европы также выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее федерация фигурного катания США поддержала Ледюка.