СЭ: Бакаев с высокой долей вероятности летом покинет «Спартак» свободным агентом
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны не могут договориться по новому контракту. Действующее же соглашение с 25-летним игроком истекает в конце сезона.
Причём уже сейчас хавбек имеет право вести переговоры и даже заключать предварительный договор с командой, в которую он мог бы перейти.
Бакаев является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провёл 23 матча, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Крыльев Советов» Данила Пруцев перейдёт в «Спартак» за 120 млн рублей.