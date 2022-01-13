СЭ: Бакаев с высокой долей вероятности летом покинет «Спартак» свободным агентом

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев может уйти из клуба ближайшим летом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны не могут договориться по новому контракту. Действующее же соглашение с 25-летним игроком истекает в конце сезона.

Причём уже сейчас хавбек имеет право вести переговоры и даже заключать предварительный договор с командой, в которую он мог бы перейти.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провёл 23 матча, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Крыльев Советов» Данила Пруцев перейдёт в «Спартак» за 120 млн рублей.