«РБ Спорт»: Пруцев перейдёт в «Спартак» за 120 млн рублей

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Московский «Спартак» заплатит «Крыльям Советов» 120 млн рублей за полузащитника Данила Пруцева.
«РБ Спорт»: Пруцев перейдёт в «Спартак» за 120 млн рублей
  • Gettyimages.ru

По информации «РБ Спорт», Пруцев не отправился с самарским клубом на сборы, потому что в ближайшее время присоединится к «Спартаку». Отмечается, что стороны уже договорились о трансфере, который обойдётся московскому клубу в 120 млн рублей (€1,42 млн).

Пруцев стал игроком «Крыльев Советов» в июне 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 17 матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Черышев заболел коронавирусом.

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