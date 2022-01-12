Шварц уверен, что Смолов подходит под модель игры «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц выразил уверенность, что новичок команды Фёдор Смолов подходит под модель игры бело-голубых.

«Я могу сказать и им, и вам со 100%-ной уверенностью, что Фёдор соответствует «Динамо» по стилю игры. Он очень важный игрок, обладающий колоссальным опытом. Этот опыт, а также его характер пригодятся нашей молодой команде. У меня нет сомнений, что Смолов подходит под нашу модель», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

Он отметил, что в команде окажут нападающему всю поддержку, чтобы он как можно скорее смог впитать все идеи. При этом специалист уверен, что Смолов сможет это сделать.

«Никаких сложностей со Смоловым у нас не будет», — добавил тренер.

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт Фёдора с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов бело-голубых в 2015 году.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что атака «Динамо» со Смоловым станет сильнейшей в РПЛ.