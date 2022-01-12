«Краснодар» объявил о переходе футболиста сборной Парагвая Хуниора Алонсо

Защитник сборной Парагвая по футболу Хуниор Алонсо перешёл из бразильского «Атлетико Минейро» в «Краснодар».

Как сообщает пресс-служба российского клуба, соглашение с 28-летним игроком действует до лета 2025 года.

Алонсо является игроком сборной Парагвая. Он выступает за национальную команду с 2013 года, сыграв за неё 44 матча и отметившись двумя голами.

В минувшем сезоне Алонсо стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро». Парагваец за команду провёл 50 матчей, забил один мяч и сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Норвича» Даниэль Фарке станет главным тренером «Краснодара».