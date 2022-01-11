Источник: Фарке станет главным тренером «Краснодара»
- © Paul Chesterton/Focus Images/Sipa USA
- Legion-Media
По информации Sky Germany, тренер заключит с клубом двухлетний контракт. Отмечается, что специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».
Немецкий специалист покинул «Норвич Сити» в ноябре 2021 года. Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа.
5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Гончаренко.
Новичок «Спартака» Николсон прибыл в Москву.