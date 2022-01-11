Источник: Фарке станет главным тренером «Краснодара»

Бывший главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке может возглавить «Краснодар».

По информации Sky Germany, тренер заключит с клубом двухлетний контракт. Отмечается, что специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».

Немецкий специалист покинул «Норвич Сити» в ноябре 2021 года. Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа.

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