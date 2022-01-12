Смолов заявил, что испытывает «классные ощущения» после возвращения в «Динамо»

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов поделился эмоциями после перехода из «Локомотива» в «Динамо».

«Как только узнал об интересе со стороны «Динамо» и о том, что переход возможен, сосредоточился только на этом варианте. Где-то даже не до конца верил, что получится. Думал, вдруг что-то не сложится. Сейчас испытываю очень интересные и классные ощущения. Ностальгия… Зашёл в офис и уже много знакомых людей увидел», — цитирует Смолова сайт «Динамо».

По словам игрока, он очень хочет помочь команде и уверен, что вся борьба за титул в чемпионате только впереди. Форвард отметил, что нацелен на большую работу и готов к требованиям тренерского штаба. Также игрок признался, что продолжал следить за «Динамо» даже после своего ухода, так как именно в этом клубе произошло его профессиональное становление.

«Очень обрадовался, когда у клуба наконец-то всё наладилось, ушёл негатив, команда перестроилась и стала показывать классный атакующий футбол. Искренне рад вновь оказаться дома. Надеюсь, что смогу принести пользу команде и радость всем динамовским болельщикам», — добавил Смолов.

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт Фёдора с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов бело-голубых в 2015 году.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выразил уверенность, что Смолов сделает богаче игру команды в атаке.