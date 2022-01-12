Фазель — о переносе игровых дней: КХЛ приняла мудрое решение

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Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о решении Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перенести четыре игровых дня регулярного чемпионата на более поздние даты.
Фазель — о переносе игровых дней: КХЛ приняла мудрое решение
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«Это очень мудрое решение, учитывая нынешнюю ситуацию с вирусом. Многие хоккеисты КХЛ поедут на Олимпиаду. Такое решение принято, чтобы защитить тех хоккеистов, которые поедут в Китай», — цитирует его РИА Новости.

Фазель напомнил, что в Европе из-за новой вспышки коронавируса многие спортивные мероприятия отменяются.

По словам Фазеля, стоит учитывать, что Китай установил очень строгие правила для участников Игр-2022.

КХЛ 12 января объявила об остановке регулярного чемпионата в связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах и с высокой контагиозностью вируса. Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты.

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее глава КХЛ сообщил, что матчи чемпионата пройдут во время олимпийской паузы.

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