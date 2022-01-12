Глава КХЛ: матчи чемпионата пройдут во время олимпийской паузы

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал остановку проведения регулярного чемпионата.

«Перенесённые игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады», — цитирует пресс-служба КХЛ Морозова.

Он подчеркнул, что только соблюдение профилактических мер позволит КХЛ определить обладателя Кубка Гагарина сезона-2021/22.

КХЛ объявила об остановке регулярного чемпионата в связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах и высокой контагиозностью вируса. Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты.

Ранее сообщалось, что КХЛ отменила московское дерби «Динамо» — «Спартак» из-за коронавируса.