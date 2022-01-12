КХЛ отменила московское дерби «Динамо» — «Спартак» из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение отменить матч регулярного чемпионата между московскими «Динамо» и «Спартаком» из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе команды Бориса Миронова.

Десять игроков и три представителя «Спартака» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба КХЛ.

КХЛ приняла решение не проводить матч "Динамо" Мск – "Спартак", запланированный на 13 января, по причине нескольких положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус у игроков "Спартака".https://t.co/DsaiYpgCdH — КХЛ (@khl) January 12, 2022

Встреча должна была состояться 13 января на льду «ВТБ-Арены». Новая дата матча будет определена позднее.

КХЛ в 2022 году уже отменила 17 матчей регулярки из-за коронавируса.

«Динамо» (64 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак (56) идёт на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что стало известно точное количество заболевших хоккеистов в КХЛ.