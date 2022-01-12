КХЛ отменила московское дерби «Динамо» — «Спартак» из-за коронавируса
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Десять игроков и три представителя «Спартака» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба КХЛ.
КХЛ приняла решение не проводить матч "Динамо" Мск – "Спартак", запланированный на 13 января, по причине нескольких положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус у игроков "Спартака".https://t.co/DsaiYpgCdH— КХЛ (@khl) January 12, 2022
Встреча должна была состояться 13 января на льду «ВТБ-Арены». Новая дата матча будет определена позднее.
КХЛ в 2022 году уже отменила 17 матчей регулярки из-за коронавируса.
«Динамо» (64 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак (56) идёт на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что стало известно точное количество заболевших хоккеистов в КХЛ.