Агент Смолова оценил переход своего клиента в «Динамо»

Герман Ткаченко, президент компании Prosportsmanagent и представитель нападающего Фёдора Смолова, прокомментировал трансфер игрока из «Локомотива» в «Динамо».

«Переход Смолова в «Динамо» — команду, представляющую самый прогрессирующий и содержательно привлекательный проект в русском футболе, это круто и говорит об уровне Феди. Но это ещё и очень ответственно. Мы очень довольны проделанной работой», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт Фёдора с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов бело-голубых в 2015 году.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что Смолов быстро адаптируется под футбол Шварца.