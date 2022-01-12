Тренер Мозалёва призвал фигуриста не расслабляться после короткой программы

Кирилл Давыденко, тренер россиянина Андрея Мозалёва, высказался о лидерстве своего подопечного после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине.

«Это всего лишь короткая программа, не стоит расслабляться. Я не бываю на 100% доволен спортсменами, я перфекционист — всегда есть к чему придраться, к чему стремиться. Так что не говорил бы о том, что я доволен Андреем на 100%», — цитирует Давыденко Sport24.

Он отметил, что подготовка к турниру началась с 3 января, а его ученик был готов в любой момент отправиться на соревнования.

«Путевка на Игры? Живём здесь и сейчас и не будем думать о будущем. Надо жить в моменте и получать удовольствие от прожитого дня», — добавил специалист.

18-летний Андрей Мозалёв лидирует после короткой программы, чисто исполнив прокат с двумя четверными прыжками и получив от судей 99,76 балла. Таким образом, он установил личный рекорд.

За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).

Ранее хореограф Илья Авербух выразил уверенность, что Мозалёв сохранит лидерство на ЧЕ при чистом прокате произвольной программы.