Авербух: Мозалёв сохранит лидерство на ЧЕ при чистом прокате в произвольной программе
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«Мозалёв обладает достаточно хорошим набором прыжков. Думаю, что при чистом прокате в произвольной программе он сможет сохранить за собой лидерство», — цитирует хореографа и продюсера «Спорт-Экспресс».
Авербух предрёк очень жаркую борьбу за путёвки на зимнюю Олимпиаду в Пекине.
«Чемпионат Европы будет такой во всех видах», — добавил он.
Лидирует после короткой программы 18-летний Мозалёв, который чисто исполнил прокат с двумя четверными прыжками и получил от судей 99,76 балла, установив личный рекорд.
За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на результаты россиян в мужском одиночном катании на ЧЕ-2022.