Авербух: Мозалёв сохранит лидерство на ЧЕ при чистом прокате в произвольной программе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух прокомментировал результаты россиян в мужском одиночном катании в короткой программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Мозалёв обладает достаточно хорошим набором прыжков. Думаю, что при чистом прокате в произвольной программе он сможет сохранить за собой лидерство», — цитирует хореографа и продюсера «Спорт-Экспресс».

Авербух предрёк очень жаркую борьбу за путёвки на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«Чемпионат Европы будет такой во всех видах», — добавил он.

Лидирует после короткой программы 18-летний Мозалёв, который чисто исполнил прокат с двумя четверными прыжками и получил от судей 99,76 балла, установив личный рекорд.

За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на результаты россиян в мужском одиночном катании на ЧЕ-2022.