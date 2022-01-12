Жирков подписал контракт с «Химками»

Короткая ссылка
Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков стал игроком подмосковных «Химок».
Жирков подписал контракт с «Химками»
  • Gettyimages.ru

«Мы подписали Юрия, только что завершились переговоры. Отдельное спасибо ему, что выбрал нас, хотя у него были предложения от других клубов РПЛ», — цитирует члена наблюдательного совета подмосковного клуба Романа Терюшкова РИА Новости.

По его словам, контракт заключён на полгода с возможностью продления ещё на один сезон. Терюшков дал понять, что если 38-летний Жирков будет готов провести ещё один сезон в «Химках», то команда из Московской области продлит с ним соглашение.

Футболист находился в статусе свободного агента после того, как летом 2021 года истёк его контракт с «Зенитом».

За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, лондонский «Челси» и петербургский «Зенит».

«Химки» (14 очков) после 18 туров занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на возможный приход новичков в подмосковный клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить