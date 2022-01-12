Жирков подписал контракт с «Химками»

Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков стал игроком подмосковных «Химок».

«Мы подписали Юрия, только что завершились переговоры. Отдельное спасибо ему, что выбрал нас, хотя у него были предложения от других клубов РПЛ», — цитирует члена наблюдательного совета подмосковного клуба Романа Терюшкова РИА Новости.

По его словам, контракт заключён на полгода с возможностью продления ещё на один сезон. Терюшков дал понять, что если 38-летний Жирков будет готов провести ещё один сезон в «Химках», то команда из Московской области продлит с ним соглашение.

Футболист находился в статусе свободного агента после того, как летом 2021 года истёк его контракт с «Зенитом».

За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, лондонский «Челси» и петербургский «Зенит».

«Химки» (14 очков) после 18 туров занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на возможный приход новичков в подмосковный клуб.