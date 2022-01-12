Глушаков — о новичках «Химок»: Кокорина ещё ждём

Российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на возможный приход новичков в подмосковный клуб.

«Жирков молодой и перспективный. Мамаев тоже ещё молодой: 33 или сколько ему. Кокорина ещё ждём. Действительно ли можем подписать Кокорина? А я откуда знаю? Безусловно, хотел бы видеть его в «Химках», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

12 января Юрий Жирков прибыл в «Химки» на медосмотр. Он подтвердил, что близок к переходу в подмосковный клуб.

Александр Кокорин выступает в Италии за «Фиорентину». В нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле в составе клуба пять раз и провёл в игре всего 104 минуты.

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