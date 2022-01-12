Отец Черышева рассказал о самочувствии сына после подтверждённого коронавируса
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«Если об этом написал клуб, значит, это правда. Симптомов никаких нет, всё хорошо. Денис чувствует себя нормально», — цитирует Черышева-старшего «Спорт-Экспресс».
31-летний Черышев заболел коронавирусом, сообщает RadioEsport Valencia. Помимо Черышева, коронавирусом заболели вратарь Яспер Силлессен, защитник Даниэль Васс, форварды Макси Гомес и Элдер Кошта.
Ранее сообщалось, что Пруцев перейдёт в «Спартак» за 120 млн рублей.