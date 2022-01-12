Жирков: «Химки» примут решение по контракту вечером 12 января
- AP
«Переход будет зависеть от снимков, показателей медобследования, думаю, что решение по контракту с «Химками» будет сегодня к вечеру», — цитирует 38-летнего игрока ТАСС.
Жирков признался, что в «Химках» он будет получать в два раза меньше, чем в «Зените».
Футболист находится в статусе свободного агента после того, как летом 2021 года истёк его контракт с «Зенитом».
За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, лондонский «Челси» и петербургский «Зенит».
«Химки» (14 очков) после 18 туров занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на возможный приход новичков в подмосковный клуб.