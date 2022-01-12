РИА Новости: регулярный чемпионат КХЛ может быть полностью завершён

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Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассматривает вариант с отменой проведения регулярного чемпионата сезона-2021/22 из-за сложной коронавирусной ситуации.
РИА Новости: регулярный чемпионат КХЛ может быть полностью завершён
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«Регулярный чемпионат может быть полностью завершён, а очки будут считаться по некой странной системе. Понятно, что с такой идеей согласны далеко не все», — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Также сообщается, что лига может пересмотреть решение о продолжении регулярного чемпионата и приостановить турнир до олимпийской паузы.

Количество получивших положительные результаты тестов на коронавирус в КХЛ выросло до 137, при этом 106 из них — спортсмены. Руководство лиги уже перенесло порядка 15 матчей.

Ранее КХЛ отменила московское дерби «Динамо» — «Спартак» из-за коронавируса.

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