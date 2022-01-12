Пресс-служба «Зенита» показала фото Дзюбы с медосмотра команды

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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала новые фотографии форварда Артёма Дзюбы с медицинского осмотра.
Пресс-служба «Зенита» показала фото Дзюбы с медосмотра команды
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«Начинаем зимний медосмотр в ММЦ «СОГАЗ», — говорится в записи.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провёл за «Зенит» 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Первый сбор петербургской команды пройдёт с 13 по 25 января в Дубае.

Ранее сообщалось, что Жирков прибыл в «Химки» на медосмотр.

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