Жирков прибыл в «Химки» на медосмотр

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков близок к переходу в «Химки».

«Я тут для медосмотра в «Химки»? Ну да. Посмотрим, что там с ногой. Если всё будет нормально, то, скорее всего, перейду в этот клуб», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

38-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как летом 2021 года истёк его контракт с «Зенитом».

За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, лондонский «Челси» и петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Бистрович арендован турецким клубом.