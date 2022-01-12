Источник: КХЛ приостановит проведение регулярного чемпионата

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может приостановить регулярный чемпионат в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Источник: КХЛ приостановит проведение регулярного чемпионата
  • Legion-Media

По информации «Бизнес Online», клубы не приняли ни один из вариантов продолжения сезона. Лига предлагала сократить число матчей, провести плей-ин для команд, которые борются за попадание в плей-офф, уменьшить первый раунд Кубка Гагарина.

Количество получивших положительные результаты тестов на коронавирус в КХЛ выросло до 137, при этом 106 из них — спортсмены. Руководство лиги уже перенесло 15 матчей.

Ранее КХЛ отменила московское дерби «Динамо» — «Спартак» из-за коронавируса.

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