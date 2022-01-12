Лучший бомбардир ФНЛ Юшин перешёл в «Урал»

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Полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Александр Юшин стал футболистом клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал».
Лучший бомбардир ФНЛ Юшин перешёл в «Урал»
  • © fc-ural.ru

«Урал» заключил соглашение с «Нефтехимиком» по трансферу 26-летнего Юшина. Футболист будет играть под 7-м номером, сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Юшин в сезоне-2021/22 в 25 матчах забил 18 мячей, он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги.

«Урал» (19 очков) по итогам 18 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

Ранее Юшин заявил о желании вернуться в московский «Спартак».

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