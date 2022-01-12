Чернышенко даст старт второму этапу заявочной кампании «Игр будущего — 2023»

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко даст старт второму этапу заявочной кампании «Игр будущего — 2023», международного чемпионата по инновационным технологичным видам спорта.
Чернышенко даст старт второму этапу заявочной кампании «Игр будущего — 2023»
  • Legion-Media

Мероприятие пройдёт 14 января, в нём примут участие министр спорта Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также губернаторы 19 регионов, которые подтвердили готовность провести данный турнир.

На площадке Координационного центра будут представлены дисциплины, которые войдут в состав «Игр будущего». Также состоится презентация одной из них — автосимулятора Assetto Corsa. 

Ранее Чернышенко рассказал, медаль в каком виде спорта будет главной для России на ОИ в Пекине.

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