Чернышенко даст старт второму этапу заявочной кампании «Игр будущего — 2023»
- Legion-Media
Мероприятие пройдёт 14 января, в нём примут участие министр спорта Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также губернаторы 19 регионов, которые подтвердили готовность провести данный турнир.
На площадке Координационного центра будут представлены дисциплины, которые войдут в состав «Игр будущего». Также состоится презентация одной из них — автосимулятора Assetto Corsa.
Ранее Чернышенко рассказал, медаль в каком виде спорта будет главной для России на ОИ в Пекине.