Чернышенко рассказал, медаль в каком виде спорта будет главной для России на ОИ в Пекине

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что уверен в достойном выступлении национальной хоккейной команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Главная медаль Олимпиады — это хоккейная медаль. Наша команда должна побеждать в любых условиях, неприезд НХЛ изменит игровой ландшафт Олимпиады. Уверен, «красная машина» будет достойно выступать в Пекине», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

22 декабря НХЛ выступила с заявлением о том, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Поздняков признался, что был растроен решением НХЛ не отпускать своих игроков на ОИ в Пекине.