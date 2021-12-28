Чернышенко рассказал, медаль в каком виде спорта будет главной для России на ОИ в Пекине

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что уверен в достойном выступлении национальной хоккейной команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Чернышенко рассказал, медаль в каком виде спорта будет главной для России на ОИ в Пекине
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Главная медаль Олимпиады — это хоккейная медаль. Наша команда должна побеждать в любых условиях, неприезд НХЛ изменит игровой ландшафт Олимпиады. Уверен, «красная машина» будет достойно выступать в Пекине», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

22 декабря НХЛ выступила с заявлением о том, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Поздняков признался, что был растроен решением НХЛ не отпускать своих игроков на ОИ в Пекине.

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