Поздняков признался, что был расстроен решением НХЛ не отпускать своих игроков на ОИ в Пекине

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился своим мнением об отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить своих игроков на Игры в Пекине.

«Меня расстраивает любое решение, которое ограничивает возможности участия в Олимпиаде. Но здесь есть и другая проблема. Чем отличаются зимние Игры от летних? Летние проводятся в конце сезона. А зимние — когда сезон в самом разгаре. Отсюда и возникают подобные решения. Отсутствие игроков НХЛ — трагедия прежде всего для самих хоккеистов. Как и для любого спортсмена, который по каким-то не зависящим от него причинам не имеет возможности принять участие в Олимпийских играх, хотя уровень его подготовки и квалификации позволяет ему быть членом национальной олимпийской команды», — цитирует Позднякова kp.ru.

22 декабря НХЛ выступила с заявлением о том, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Поздняков рассказал, как присутствие Путина поможет российским спортсменам на ОИ в Пекине.