Поздняков рассказал, как присутствие Путина поможет российским спортсменам на ОИ в Пекине

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что присутствие на Олимпиаде президента страны Владимира Путина будет дополнительным мотивирующим фактором для отечественных спортсменов на зимних Играх в Пекине.

«Со спортивной точки зрения, отсутствие некоторых глав государств на Играх не имеет никакого значения. Спортсмены выступают вне зависимости от того, есть политики на трибунах или нет. Но психологическим преимуществом будут пользоваться те атлеты, лидеры стран которых будут находиться вместе с ними. Это является дополнительным мотивирующим фактором для любой команды. Для каждого участника нашей сборной, безусловно, особой привилегией будет присутствие президента страны, который планирует посетить церемонию открытия Игр», — цитирует Позднякова «КП Спорт».

Также глава ОКР добавил, что Путин не будет встречаться с членами сборной России ввиду ковидных ограничений.

«Антиковидные протоколы, которые есть на сегодняшний день, не допускают контактов между членами спортивной делегации, которая находится внутри периметра, с остальными участниками и гостями. Главное, что спортсмены будут видеть главу государства. Думаю, что накануне отъезда в Пекин Владимир Владимирович традиционно напутствует наших спортсменов», — добавил Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Некоторые страны, в числе которых США и Великобритания, объявили соревнованиям дипломатический бойкот. При этом спортсмены этих стран примут участие в Олимпиаде.

Ранее Поздняков рассказал о роли Медведевой на ОИ в Пекине.