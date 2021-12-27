Поздняков рассказал о роли Медведевой на ОИ в Пекине

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, какую роль будет выполнять фигуристка Евгения Медведева на Олимпийских играх в Пекине, куда она отправится в качестве амбассадора.

«Безусловно, любой, кто в официальном порядке едет на Игры, обладает определённым рядом функций. Мы прекрасно понимаем, что в условиях пандемии важно максимально снизить количество условных болельщиков. Все, кто полетит в Пекин, будут люди с той или иной миссией. Безусловно, к ним относится и Медведева. Женя — отличный амбассадор, у неё замечательный TikTok, большое количество подписчиков. Оно растёт с геометрической прогрессией, во многом благодаря её дуэту в «Ледниковом периоде» с Даней Милохиным. Выбор в пользу Медведевой заключался в том, что в самый сложный период наших взаимоотношений с МОК во время Пхёнчхана она участвовала со мной во многих мероприятиях, а также выступала на исполкоме перед членами МОК сразу после того, как завоевала медаль на Играх. Мы это ценим. Статус амбассадора подходит ей целиком и полностью», — цитирует Позднякова ТАСС.

Также глава ОКР добавил, что Медведева будет работать комментатором на Первом канале во время олимпийского турнира фигуристов.

«Комментирование — это важная роль, но наряду с этим ОКР активно развивает свои социальные сети. Мы не можем, по понятным причинам, организовать Дом болельщика, потому будем общаться через соцсети, как это было на Играх в Токио. Женя, надеемся, со своей стороны нам в этом поможет, равно как и в плане дополнительного позитивного общения со своими коллегами-спортсменами», — добавил Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2021 года.

Ранее Поздняков заявил, что игроков НХЛ искусственно лишили шанса побороться за олимпийские медали.