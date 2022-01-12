Малкин — о дубле после травмы: самый долгий перерыв в моей жизни
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«Я чувствую себя потрясающе. Это долгий процесс для меня, самый долгий перерыв в моей жизни. Рад быть с командой», — сказал после матча Малкин.
«Питтсбург» обыграл на выезде «Анахайм» со счётом 4:1. Малкин отметился в матче двумя забитыми шайбами.
Напомним, что в начале июня хоккеист перенёс операцию на лодыжке. 27 декабря россиянин провёл первую тренировку с полным контактом.
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