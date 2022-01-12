Малкин — о дубле после травмы: самый долгий перерыв в моей жизни

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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на свой дубль в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс» (4:1) после травмы.
Малкин — о дубле после травмы: самый долгий перерыв в моей жизни
  • AP

«Я чувствую себя потрясающе. Это долгий процесс для меня, самый долгий перерыв в моей жизни. Рад быть с командой», — сказал после матча Малкин.

«Питтсбург» обыграл на выезде «Анахайм» со счётом 4:1. Малкин отметился в матче двумя забитыми шайбами.

Напомним, что в начале июня хоккеист перенёс операцию на лодыжке. 27 декабря россиянин провёл первую тренировку с полным контактом.

Ранее хет-трик Кучерова помог «Тампе» разгромить «Баффало».

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