Ротенберг объяснил первое поражение СКА в качестве главного тренера команды

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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с казанским «Ак Барсом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ротенберг объяснил первое поражение СКА в качестве главного тренера команды
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«По настрою к ребятам вопросов нет. Обсудили в раздевалке причины поражения. Не имеем права проигрывать дома. Будем работать над ошибками», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Он добавил, что у команды были стопроцентные шансы, которые нужно было реализовывать. По словам тренера, в СКА играют молодые ребята.

СКА принимал на своём льду казанский «Ак Барс» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Ранее КХЛ и клубы решили не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавирусной инфекции.

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