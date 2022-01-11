Ротенберг объяснил первое поражение СКА в качестве главного тренера команды

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с казанским «Ак Барсом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«По настрою к ребятам вопросов нет. Обсудили в раздевалке причины поражения. Не имеем права проигрывать дома. Будем работать над ошибками», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Он добавил, что у команды были стопроцентные шансы, которые нужно было реализовывать. По словам тренера, в СКА играют молодые ребята.

СКА принимал на своём льду казанский «Ак Барс» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Ранее КХЛ и клубы решили не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавирусной инфекции.