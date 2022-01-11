В Казахстане задержали бойца ММА Хамитова

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Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов задержан ОМОНом.
В Казахстане задержали бойца ММА Хамитова
  • AP

«Помогите, пожалуйста. Только что из дома забрали братишку — спортсмена Куата Хамитова. Десять омоновцев избили, связали руки и ноги», — сообщила сестра Хамитова.

Напомним, что боец открыто выражал свою позицию по поводу протестов в Казахстане. В стране проходят массовые митинги в связи с повышением цен на сжиженный газ. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

Ранее сообщалось, что в 2022 году АСА проведёт 16 турниров с бонусным фондом в размере $1 млн.

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