Стало известно, когда Капризов вернётся в строй «Миннесоты» после травмы

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Стали известны сроки, когда Кирилл Капризов и Брэндон Дюхайм вернутся в строй «Миннесота Уайлд».
Стало известно, когда Капризов вернётся в строй «Миннесоты» после травмы
  • © AP Photo/Michael Dwyer

По информации журналиста Майкла Руссо в Twitter, в клубе надеются, что хоккеисты восстановятся уже на этой неделе. В «Миннесоте» теплится надежда, что нападающие сыграют 14 января в матче с «Анахайм Дакс».

Капризов получил травму 7 января в матче против «Бостон Брюинз». Во втором периоде Капризов после столкновения с игроком «Бостона» ударился о борт и упал на лёд. Он получил травму верхней части тела и не смог продолжить матч.

Ранее КХЛ и клубы решили не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса.

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