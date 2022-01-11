Журова считает, что Щербакова заслуженно выступит на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала вхождение чемпионки мира Анны Щербаковой в состав сборной России на международные турниры.

«Никаких контрольных прокатов быть не должно, федерация поступила правильно, что не стала их устраивать. Если бы в США устроили такой прокат, то Щербакова могла бы спокойно подать в суд на федерацию», — цитирует Журову «Газета.Ru».

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко усомнился в объективности ФФККР. По мнению бывшего фигуриста, третью путёвку на чемпионат Европы и Олимпийские игры заслуживала Елизавета Туктамышева. Он предложил организовать контрольные прокаты для спортсменок.

Анна Щербакова на чемпионате России заняла третье место, а Елизавета Туктамышева стала седьмой. На первой и второй позициях расположились Камила Валиева и Александра Трусова.

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