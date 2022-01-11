Леонова: Валиева — вне конкуренции на чемпионате Европы

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова назвала свою фаворитку в женском одиночном катании на чемпионате Европы 2022 года.
Леонова: Валиева — вне конкуренции на чемпионате Европы
  • © Geoff Robins
  • AFP

«Судя по последним стартам, Камила Валиева — вне конкуренции, учитывая её сумасшедше сложный контент и то, как она умеет собираться на старт. Остальным девочкам будет сложно с нею бороться», — цитирует Леонову «Чемпионат».

В женском одиночном катании сборную России на турнире представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Чемпионат Европы пройдёт с 12 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.

Ранее Бестемьянова заявила, что в женском одиночном катании, скорее всего, выиграет Валиева.

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