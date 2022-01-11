Антон Миранчук рассказал, когда вернётся в общую группу «Локомотива»

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Российский полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своём восстановлении после травмы.
Антон Миранчук рассказал, когда вернётся в общую группу «Локомотива»
  • РИА Новости

«Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, всё хорошо», — цитирует Миранчука ТАСС.

Он добавил, что после медобследования будет понятно, когда он сможет вернуться в общую группу.

Напомним, что футболист проходил лечение от травмы сухожилия в Германии. Повреждение он получил в январе 2021 года, но продолжал играть.

Ранее сообщалось, что «Рубин» согласовал условия личного контракта с Кучаевым.

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