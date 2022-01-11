Антон Миранчук рассказал, когда вернётся в общую группу «Локомотива»
- РИА Новости
«Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, всё хорошо», — цитирует Миранчука ТАСС.
Он добавил, что после медобследования будет понятно, когда он сможет вернуться в общую группу.
Напомним, что футболист проходил лечение от травмы сухожилия в Германии. Повреждение он получил в январе 2021 года, но продолжал играть.
Ранее сообщалось, что «Рубин» согласовал условия личного контракта с Кучаевым.