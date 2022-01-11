Хайкин считает, что сборной России по силам обыграть Польшу в стыковых матчах к ЧМ-2022

Короткая ссылка
Вратарь норвежского «Будё/Глимт» и сборной России по футболу Никита Хайкин ответил на ряд вопросов в социальных сетях.
Хайкин считает, что сборной России по силам обыграть Польшу в стыковых матчах к ЧМ-2022
  • © nikita1haikin/Instagram

«Уверен, что Россия может пройти Польшу! Самое яркое событие 2021 года? Выиграть чемпионат Норвегии второй раз подряд. Какой матч мне запомнится на долгое время? 6:1 против «Ромы». Это было незабываемо!» — написал Хайкин в Instagram.

Для выхода на чемпионат мира сборной России в полуфинале стыкового турнира нужно обыграть Польшу, а затем одолеть победителя пары Швеция — Чехия. Матчи пройдут в конце марта.

Ранее сообщалось, что Каннаваро возглавит сборную Польши по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить