Хайкин считает, что сборной России по силам обыграть Польшу в стыковых матчах к ЧМ-2022

Вратарь норвежского «Будё/Глимт» и сборной России по футболу Никита Хайкин ответил на ряд вопросов в социальных сетях.

«Уверен, что Россия может пройти Польшу! Самое яркое событие 2021 года? Выиграть чемпионат Норвегии второй раз подряд. Какой матч мне запомнится на долгое время? 6:1 против «Ромы». Это было незабываемо!» — написал Хайкин в Instagram.

Для выхода на чемпионат мира сборной России в полуфинале стыкового турнира нужно обыграть Польшу, а затем одолеть победителя пары Швеция — Чехия. Матчи пройдут в конце марта.

Ранее сообщалось, что Каннаваро возглавит сборную Польши по футболу.