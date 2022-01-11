Хайкин считает, что сборной России по силам обыграть Польшу в стыковых матчах к ЧМ-2022
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«Уверен, что Россия может пройти Польшу! Самое яркое событие 2021 года? Выиграть чемпионат Норвегии второй раз подряд. Какой матч мне запомнится на долгое время? 6:1 против «Ромы». Это было незабываемо!» — написал Хайкин в Instagram.
Для выхода на чемпионат мира сборной России в полуфинале стыкового турнира нужно обыграть Польшу, а затем одолеть победителя пары Швеция — Чехия. Матчи пройдут в конце марта.
Ранее сообщалось, что Каннаваро возглавит сборную Польши по футболу.