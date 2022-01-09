Football Italia: Каннаваро возглавит сборную Польши по футболу

Бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро с большой долей вероятности станет главным тренером сборной Польши.

Как сообщает Football Italia, специалист уже провёл переговоры с Польским футбольным союзом. Стороны пришли к соглашению, согласно которому Каннаваро должен подписать контракт на два года.

При этом для поляков есть и альтернативный вариант на пост, а именно — экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.

Последним местом работы Каннаваро являлся «Гуанчжоу Эвергранд», с которым он выигрывал чемпионат Китая и Суперкубок страны.

Напомним, что Польша является соперником России по первому раунду стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Игра состоится 24 марта.

Ранее бывший вратарь сборной России по футболу, а ныне генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов оценил шансы национальной команды страны на выход в финальную стадию чемпионата мира — 2022.