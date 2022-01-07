Габулов: попадание на ЧМ-2022 важно для развития российского футбола

Бывший вратарь сборной России по футболу, а ныне генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов оценил шансы национальной команды страны на выход в финальную стадию чемпионата мира — 2022.

Для выхода на чемпионат мира сборной России в полуфинале стыкового турнира нужно обыграть Польшу, а затем одолеть победителя пары Швеция — Чехия. Матчи пройдут в конце марта.

«Сложно рассуждать, насколько удачный жребий стыковых матчей. Но если смотреть с точки зрения уровня команд, то можно смело говорить, что с этими соперниками можно играть и достигать положительного результата. Однако будет очень непросто в силу того, что эти команды также хотят попасть на чемпионат мира. Можно назвать эти матчи двумя финалами для сборной России. Все условия и возможности для достижения результата есть, мы должны попасть на чемпионат мира, в глобальном масштабе это важно для развития отечественного футбола в целом. Стоит ли бояться Роберта Левандовски? Профессионалы не рассуждают такими критериями. Здесь анализируется игра соперника в целом и отдельных футболистов, на основе чего строится план на игру, который дальше реализуется», — приводит слова Габулова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией в стыках ЧМ-2022.