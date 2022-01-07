Габулов: попадание на ЧМ-2022 важно для развития российского футбола

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России по футболу, а ныне генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов оценил шансы национальной команды страны на выход в финальную стадию чемпионата мира — 2022.
Габулов: попадание на ЧМ-2022 важно для развития российского футбола
  • © РФС

Для выхода на чемпионат мира сборной России в полуфинале стыкового турнира нужно обыграть Польшу, а затем одолеть победителя пары Швеция — Чехия. Матчи пройдут в конце марта.

«Сложно рассуждать, насколько удачный жребий стыковых матчей. Но если смотреть с точки зрения уровня команд, то можно смело говорить, что с этими соперниками можно играть и достигать положительного результата. Однако будет очень непросто в силу того, что эти команды также хотят попасть на чемпионат мира. Можно назвать эти матчи двумя финалами для сборной России. Все условия и возможности для достижения результата есть, мы должны попасть на чемпионат мира, в глобальном масштабе это важно для развития отечественного футбола в целом. Стоит ли бояться Роберта Левандовски? Профессионалы не рассуждают такими критериями. Здесь анализируется игра соперника в целом и отдельных футболистов, на основе чего строится план на игру, который дальше реализуется», — приводит слова Габулова ТАСС

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией в стыках ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить