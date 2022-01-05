Шевченко может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией в стыках ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить национальную команду Польши.

По информации Przeglad Sportowy, контракт украинского специалиста с итальянским клубом может быть выкуплен. В настоящий момент Шевченко возглавляет «Дженоа».

Его контракт с итальянской командой действует до 2024 года. По итогам 19 туров Серии А «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Напомним, что сборная Польши в рамках стыковых матчей чемпионата мира 2022 года сыграет с Россией.

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