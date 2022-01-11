Футболист сборной Турции Чалык скончался в результате ДТП

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Защитник «Коньяспора» и сборной Турции Ахмет Чалык погиб в результате автокатастрофы.
Футболист сборной Турции Чалык скончался в результате ДТП
  • Legion-Media

Об этом сообщает Sozcu. 27-летний футболист погиб 11 января около 09:00 по турецкому времени. Чалык не справился с управлением автомобилем, и его машина вылетела с трассы. От полученных травм спортсмен скончался. Отмечается, что в машине он находился один.

За «Коньяспор» Чалык выступал с октября 2020 года. На его счету — восемь матчей в футболке сборной Турции и один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев.

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