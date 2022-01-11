Названа причина повторной госпитализации Тарасовой
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости Спорт, 74-летняя специалист была госпитализирована из-за болей и незавершённого курса лечения в стационаре.
Тарасова почувствовала ухудшение самочувствия в ноябре 2021 года, когда стала испытывать сильные головные боли, из-за чего не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была работать комментатором. В декабре она была дважды госпитализирована, однако в конце месяца её выписали.
Ранее Татьяна Тарасова сообщила, что снова оказалась в больнице.