Названа причина повторной госпитализации Тарасовой

Стала известна причина повторной госпитализации заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Как сообщает РИА Новости Спорт, 74-летняя специалист была госпитализирована из-за болей и незавершённого курса лечения в стационаре.

Тарасова почувствовала ухудшение самочувствия в ноябре 2021 года, когда стала испытывать сильные головные боли, из-за чего не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была работать комментатором. В декабре она была дважды госпитализирована, однако в конце месяца её выписали.

Ранее Татьяна Тарасова сообщила, что снова оказалась в больнице.