Татьяна Тарасова сообщила, что снова оказалась в больнице

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова была госпитализирована.

«Я в больнице», — приводит слова Тарасовой «ВсёПроСпорт».

При этом специалист не стала комментировать подробности госпитализации и своего состояния.

Напомним, что Тарасова была госпитализирована 14 декабря в связи с повышенным давлением. 74-летнияя Тарасова почувствовала недомогание — у неё были сильные головные боли, из-за которых она обратилась за медицинской помощью. 22 декабря она была выписана.

Ранее Тарасова высказалась о замене в составе сборной России в мужском одиночном катании на грядущий чемпионат Европы.