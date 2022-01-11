Татьяна Тарасова сообщила, что снова оказалась в больнице

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова была госпитализирована.
Татьяна Тарасова сообщила, что снова оказалась в больнице
  • globallookpress.com
  • © Lev Ilyin

«Я в больнице», — приводит слова Тарасовой «ВсёПроСпорт».

При этом специалист не стала комментировать подробности госпитализации и своего состояния.

Напомним, что Тарасова была госпитализирована 14 декабря в связи с повышенным давлением. 74-летнияя Тарасова почувствовала недомогание — у неё были сильные головные боли, из-за которых она обратилась за медицинской помощью. 22 декабря она была выписана.

Ранее Тарасова высказалась о замене в составе сборной России в мужском одиночном катании на грядущий чемпионат Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить