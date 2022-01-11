Стерлинг сообщил о переносе боя с Яном
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«Бой отменён до последующего уведомления. Возможно, мы будем драться с ним в апреле. Я не знаю, в чем дело. Сам же продолжаю тренироваться и остаюсь в готовности. Бой состоится не раньше апреля. Картошка не сможет бегать от меня вечно!» — написал Стерлинг в Twitter.
Первоначально поединок должен был состояться 5 марта на турнире UFC 272.
В марте 2021 года на турнирне UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещённый удар коленом в голову в четвёртом раунде. Их реванш должен был состояться в октябре на турнире UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с поединка. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа россиянина единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что бой Яна против Стерлинга могут перенести на апрель.