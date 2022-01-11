Стерлинг сообщил о переносе боя с Яном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сообщил, что реванш с обладателем временного титула, россиянином Петром Яном, состоится не раньше апреля 2022 года.

«Бой отменён до последующего уведомления. Возможно, мы будем драться с ним в апреле. Я не знаю, в чем дело. Сам же продолжаю тренироваться и остаюсь в готовности. Бой состоится не раньше апреля. Картошка не сможет бегать от меня вечно!» — написал Стерлинг в Twitter.

Первоначально поединок должен был состояться 5 марта на турнире UFC 272.

В марте 2021 года на турнирне UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещённый удар коленом в голову в четвёртом раунде. Их реванш должен был состояться в октябре на турнире UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с поединка. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа россиянина единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой Яна против Стерлинга могут перенести на апрель.