Бой Яна против Стерлинга могут перенести на апрель
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«Официально бой Петра Яна на апрель не перенесён. Такой вариант возможен, и он обсуждается», — сообщил Абдрахманов пресс-службе RCC.
Поединок Яна против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга запланирован на 5 марта в рамках турнира UFC 272.
В марте 2021 года на турнире UFC 259 Стерлинг победил Яна из-за дисквалификации за запрещённый удар коленом в голову в четвёртом раунде. Их реванш должен был состояться в октябре на турнире UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с поединка.
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