Бой Яна против Стерлинга могут перенести на апрель

Менеджер временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна Саят Абдрахманов отреагировал на информацию о возможном переносе реванша с 5 марта на 9 апреля.

«Официально бой Петра Яна на апрель не перенесён. Такой вариант возможен, и он обсуждается», — сообщил Абдрахманов пресс-службе RCC.

Поединок Яна против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга запланирован на 5 марта в рамках турнира UFC 272.

В марте 2021 года на турнире UFC 259 Стерлинг победил Яна из-за дисквалификации за запрещённый удар коленом в голову в четвёртом раунде. Их реванш должен был состояться в октябре на турнире UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с поединка.

Ранее сообщалось, что менеджера Александра Емельяненко задержали по подозрению в изнасиловании.