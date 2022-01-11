«Рейнджерс» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Рейнджерс» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ
  • AP
  • © Ashley Landis

Встреча, проходившая на «Криптоком Арене» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Кингз» забрасывали Филипп Дано, Блейк Лизотт и Адриан Кемпе. У гостей отличился Мика Зибанеджад.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набирал. Вратарь Александр Георгиев совершил 36 сейвов.

Ранее сообщалось, что передачи Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном».

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