«Рейнджерс» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, проходившая на «Криптоком Арене» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Кингз» забрасывали Филипп Дано, Блейк Лизотт и Адриан Кемпе. У гостей отличился Мика Зибанеджад.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набирал. Вратарь Александр Георгиев совершил 36 сейвов.

Ранее сообщалось, что передачи Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном».