«Рейнджерс» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ
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Встреча, проходившая на «Криптоком Арене» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Кингз» забрасывали Филипп Дано, Блейк Лизотт и Адриан Кемпе. У гостей отличился Мика Зибанеджад.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набирал. Вратарь Александр Георгиев совершил 36 сейвов.
Ранее сообщалось, что передачи Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном».